Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Gangelt (ots)

Einbrecher drangen am Mittwoch, 20. August, zwischen 7.20 Uhr und 17.30 Uhr gewaltsam in ein an der Frankenstraße gelegenes Einfamilienhaus ein und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurden unter anderem Bargeld, Elektroartikel, Kleidung und Tabakwaren gestohlen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

  • 21.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Telefonbetrüger haben es auf Bankkarten abgesehen / Zeugensuche

    Heinsberg-Oberbruch / Hückelhoven-Ratheim (ots) - Am Mittwoch (20. August) waren im Kreisgebiet erneut Betrüger unterwegs, die es auf die Bankkarten älterer Menschen abgesehen hatten. Gegen 15.15 Uhr wurde eine ältere Frau von einem angeblichen Mitarbeiter der Sparkasse angerufen und im Gespräch aufgefordert, sensible Bankdaten am Telefon preiszugeben. Die ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Unbekannter wirft Brandsatz in Grünanlage / Zeugensuche

    Hückelhoven (ots) - Ein bislang unbekannter Jugendlicher warf am Dienstagabend (19. August) gegen 18.55 Uhr am Rathausplatz eine Art Brandsatz in eine am Parkplatz der Stadtverwaltung gelegene Grünanlage. Daraufhin geriet die Bepflanzung in Brand. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Melanchtonstraße. Mit einem Feuerlöscher konnten anwesende Passanten ...

    mehr
