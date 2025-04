Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch

Römhild (ots)

Ein unbekannter Einbrecher versuchte in der Zeit vom 03.04.2025, 10:00 Uhr, bis 09.04.2025, 09:00 Uhr, in ein Firmengebäude in der Meininger Straße in Römhild einzubrechen. Er beschädigte bei dem Versuch neben der Tür auch ein Fenster und hinterließ eine Schaden in Höhe von über 1.000 Euro. In das Gebäude gelangte er jedoch nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0107547/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell