POL-HS: Kellereinbruch
Geilenkirchen-Teveren (ots)
In der Straße Welschendriesch verschafften sich unbekannte Täter zwischen dem 13. August (Mittwoch) und dem 20. August (Mittwoch) gewaltsam Zutritt in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses und erbeuteten ein Mountainbike.
