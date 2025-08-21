POL-HS: Pkw am Wildpark entwendet
Gangelt-Mindergangelt (ots)
Zwischen 13 Uhr und 18 Uhr entwendeten unbekannte Personen am Mittwoch (20. August) vom Parkplatz des Wildparks einen Pkw der Marke Volkswagen, an dem Aachener Kennzeichen (AC-) angebracht waren.
