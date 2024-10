Polizei Homberg

POL-HR: Borken (Schwalm-Eder-Kreis) -Geldautomatensprengung

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.10.2024:

Borken (Schwalm-Eder-Kreis)

Geldautomatensprengung

Tatzeit: Mittwoch, 30.10.2024, 02:00 Uhr

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht gegen 02:00 Uhr einen Geldautomaten in einer Bankfiliale am Europaplatz in Borken gesprengt und haben hierbei einen hohen Sachschaden angerichtet.

Anwohner hatten die Polizei aufgrund der Sprengung unmittelbar verständigt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren an der Sprengung mehrere unbekannte Täter beteiligt. Im Rahmen unmittelbarer polizeilicher Einsatzmaßnahmen vor Ort flüchteten mehrere Täter fußläufig vom Tatort. Die Bevölkerung wird gebeten keine Anhalter mitzunehmen und verdächtige Personen der Polizei zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann im Moment noch beziffert werden.

Derzeit befinden sich auch "Entschärfer" des Landeskriminalamtes vor Ort im Einsatz.

Aktuell laufen die Einsatzmaßnahmen vor Ort und die gezielten Fahndungsmaßnahmen auf Hochtouren. Die Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt (BAO effectus) geführt und dauern derzeit an.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell