FW-OG: Bauschuttcontainer brennt aus

Offenburg / Weier (ots) - Noch unklar ist die Ursache für einen Kellerbrand in einem zweigeschossigen Mehrfamilienhaus in der Dorfstraße in Weier am Montagabend. Gegen 20.50 Uhr war die FEUERWEHR OFFENBURG in den Teilort alarmiert worden, nachdem Bewohner auf schwarzen Rauch aus dem Keller aufmerksam geworden waren und den Notruf wählten. Aufgrund des Montags regulär stattfindenden Übungsdienstes war die Feuerwehr ...

