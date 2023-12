Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall in der Frankenthaler Straße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag (04.12.2023), gegen 16:55 Uhr, kam es in der Frankenthaler Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 54-jährigen und einem 39-jährigen Autofahrer. Der 54-Jährige befuhr die Rohrlachstraße aus Richtung Industriestraße kommend und bog an der Kreuzung Rohrlachstraße/Frankenthaler Straße nach links in die Lorientallee ab. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem 39-Jährigen, welcher die Frankenthaler Straße aus Richtung Oggersheim kommend in Fahrtrichtung Lorientallee befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Da die beiden Unfallbeteiligten abweichende Angaben zum Unfallhergang machen, werden nun weitere Unfallzeugen gesucht.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell