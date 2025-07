POL-BOR: Velen - Hochwertige Displays aus mehreren Ackerschleppern entwendet

Borken (ots) - Tatort: Borken, Rogeriusstraße; Tatzeit: 14.07.2025, zwischen 16.30 Uhr und 18.00 Uhr; In ein Haus eingebrochen sind Unbekannte an der Rogeriusstraße in Borken. Am Montagnachmittag gelangten die Täter durch einen Tierstall in das Wohnhaus. Sie durchwühlten die Räume und entwendeten diverse Schmuckstücke und Bargeld. Sie waren in einem weißen Kleinwagen unterwegs. Die Täter können wie folgt ...

