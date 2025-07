Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Haus eingebrochen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Rogeriusstraße;

Tatzeit: 14.07.2025, zwischen 16.30 Uhr und 18.00 Uhr;

In ein Haus eingebrochen sind Unbekannte an der Rogeriusstraße in Borken. Am Montagnachmittag gelangten die Täter durch einen Tierstall in das Wohnhaus. Sie durchwühlten die Räume und entwendeten diverse Schmuckstücke und Bargeld. Sie waren in einem weißen Kleinwagen unterwegs. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Es handelt sich um zwei junge Männer. Beide hatten eine schmale Statur und sind zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß. Sie trugen helle Kleidung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000 entgegen. (ts)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell