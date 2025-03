FW Mainz: Bruchlandung von Kleinflugzeug endet Glimpflich - Feuerwehr unterstützt Bergungsarbeiten

Feuerwehr Mainz

Am Freitagabend kam es am Flugplatz Mainz-Finthen zu einer Bruchlandung eines Kleinflugzeugs. Die einmotorige Maschine war unerwartet ohne Fahrwerk gelandet und rutschte über die Landebahn. Die beiden Insassen blieben zum Glück unverletzt. Die Feuerwehr hob das Flugzeug vorsichtig so weit an, dass es geborgen werden konnte.

Gegen 18:30 Uhr forderte der Tower des Flugplatzes die Feuerwehr Mainz zur Unterstützung an. Ein Kleinflugzeug (Rockwell Commander 114) hatte im Landeanflug offenbar einen technischen Defekt und war ohne Kenntnis des Piloten mit eingefahrenem Fahrwerk gelandet. Dadurch rutschte das Flugzeug über die Landebahn und wurde erheblich beschädigt. Zum Glück blieb das Flugzeug auf der Landebahn und fing kein Feuer.

Die beiden Insassen konnten unverletzt aussteigen. Allerdings blockierte das Flugzeug die Start- und Landebahn. Die Feuerwehr Mainz rückte mit sechs Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften zur Unterstützung an. Ziel war es, das etwa 1,4 Tonnen schwere Flugzeug ohne weitere Beschädigungen etwa 80cm anzuheben, damit das Fahrwerk im Notbetrieb ausgefahren werden kann.

Hierzu wurde einerseits ein Kran der Feuerwehr an der Front eingesetzt sowie große Hebekissen unter den Tragflächen. Zur Stabilisierung und Sicherung während des Anhebens musste das Flugzeug mit großen Mengen Holz unterbaut werden. Nachdem das Flugzeug etwa 60cm angehoben worden war, konnten Hebegeräte der Flugplatz-Techniker anstelle der Hebekissen angebracht werden.

Nach knapp drei Stunden konnte das Fahrwerk ausgefahren und das Flugzeug bestimmungsgemäß zurück auf die Räder abgelassen werden, sodass es von der Start- und Landebahn geschleppt werden konnte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist, ebenso wie die genaue Ursache, noch unklar. Durch die Bergung kann der Flugbetrieb am Wochenende wie gewohnt stattfinden.

