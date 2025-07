Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher durchsuchen Firmenhalle

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Dingdener Straße;

Tatzeit: 13:07:2025; zwischen 21:00 Uhr und 21.15 Uhr;

Zwei bisher unbekannte Einbrecher hatten es am Sonntagabend auf eine Lagerhalle an der Dingdener Straße abgesehen. Zunächst öffneten sie einen Gitterzaun und betraten das Firmengelände. Durch ein aufgehebeltes Rolltor gelangten sie in die Halle und durchsuchten diese. Nach bisherigen Erkenntnissen machten die Täter keine Beute. Ein Täter trug ein schwarzes T-Shirt, eine helle kurze Hose, weiße Schuhen und eine Baseballkappe. Der andere Täter war mit einem schwarzen T-Shirt, einer langen Bluejeans und schwarzen Schuhen bekleidet. Beide Täter waren mit Schlauchschal oder Sturmhaube maskiert und trugen Handschuhe. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell