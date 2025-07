Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Wohnhaus

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Graeser Brook;

Tatzeit: 14.07.2025, zwischen 13.10 Uhr und 22.20 Uhr;

In ein Wohnhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Graeser Brook in Ahaus. Der Einbruch ereignete sich zwischen Montagmittag und Montagabend. Die Unbekannten stiegen vermutlich durch ein geöffnetes Dachfenster ein. Die Einbrecher durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)

