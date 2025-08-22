Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kleingärtner geschlagen und gefesselt

Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Am vergangenen Sonntag (17. August) kam es In der Schley in einer Kleingartenanlage zu einem Überfall auf einen 74-Jährigen. Der Kleingärtner befand sich gegen 10.15 Uhr in seiner Gartenparzelle, als er von hinten von einem bislang unbekannten Täter geschubst, mehrfach geschlagen und schließlich gefesselt wurde. Der Senior wurde dann auf der Terrasse einer Gartenhütte zurückgelassen. Danach flüchtete der Täter. Der Unbekannte war etwa 180 Zentimeter groß und hatte eine schlanke Statur. Er sprach hochdeutsch, trug zur Tatzeit eine Jacke, schwarze Jeans sowie schwarze Turnschuhe und war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert. Die Polizei sucht Zeugen, die zum in Rede stehenden Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen haben, das mit dem Sachverhalt in Zusammenhang stehen könnte. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat Geilenkirchen der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell