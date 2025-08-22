PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Pizzeria

Erkelenz (ots)

In der Nacht von Mittwoch (20. August), 23.15 Uhr, auf Donnerstag (21. August), 12.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in der Straße Im Mühlenfeld in die Räumlichkeiten einer Pizzeria ein und entkamen unerkannt mit Bargeld sowie Elektroartikeln.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

