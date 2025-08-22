POL-HS: Einbruch in Pizzeria
Erkelenz (ots)
In der Nacht von Mittwoch (20. August), 23.15 Uhr, auf Donnerstag (21. August), 12.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in der Straße Im Mühlenfeld in die Räumlichkeiten einer Pizzeria ein und entkamen unerkannt mit Bargeld sowie Elektroartikeln.
