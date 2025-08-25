Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrer eines roten Autos fährt Fußgänger an

Zeugensuche

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am Rathausplatz kam es am späten Abend des 22. August (Freitag) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. Der 52-Jährige überquerte gegen 23.45 Uhr die Fahrbahn des Rathausplatzes und wurde vom Fahrer eines roten Autos, der aus Richtung Dammstraße kommend in Fahrtrichtung An der Linde unterwegs war, angefahren und leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer hielt kurz, fuhr dann aber weiter. Er hatte kurze blonde Haare. Personen die Angaben zur Identität des Mannes machen können sowie weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

