PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter Betäubungsmittel-/Alkoholeinfluss:

   - Gangelt-Stahe: Bundesstraße (Alkohol)
   - Übach-Palenberg-Holthausen: Birgder Hof (BTM)
   - Übach-Palenberg-Palenberg: Bersitter Straße (BTM)
   - Erkelenz-Golkrath: Am Kloster (Alkohol)
   - Wassenberg: Forster Weg (Alkohol)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

   - Heinsberg-Oberbruch: Kranzes
   - Übach-Palenberg-Holthausen: Birgder Hof
   - Übach-Palenberg-Palenberg: Bersitter Straße
   - Erkelenz-Golkrath: Am Kloster

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Brand auf landwirtschaftlichem Betrieb

    Erkelenz-Holzweiler (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (24. August) geriet um kurz vor 4 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ein Strohhaufen und ein daneben liegendes Trafohaus aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Flammen griffen auf eine angrenzende Scheune und eine auf dem Dach befindliche Photovoltaikanlage über. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Laptop aus Fahrzeug entwendet

    Erkelenz-Geneiken (ots) - Gegen 04.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter am Samstagmorgen (23. August) in der Straße In Geneiken Zugang zu einem Fahrzeug und entkamen mit einem Laptop, der sich im Fußraum hinter dem Fahrersitz befand. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Diebstahl eines Kleinkraftrads

    Übach-Palenberg-Palenberg (ots) - Am Freitag (22. August) stahlen unbekannte Personen zwischen 17 Uhr und 18 Uhr am Palenberger Bahnhof ein Kleinkraftrad der Marke CPI. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren