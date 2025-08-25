Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter Betäubungsmittel-/Alkoholeinfluss:

- Gangelt-Stahe: Bundesstraße (Alkohol) - Übach-Palenberg-Holthausen: Birgder Hof (BTM) - Übach-Palenberg-Palenberg: Bersitter Straße (BTM) - Erkelenz-Golkrath: Am Kloster (Alkohol) - Wassenberg: Forster Weg (Alkohol)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

- Heinsberg-Oberbruch: Kranzes - Übach-Palenberg-Holthausen: Birgder Hof - Übach-Palenberg-Palenberg: Bersitter Straße - Erkelenz-Golkrath: Am Kloster

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell