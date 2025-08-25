POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende
Kreis Heinsberg (ots)
Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:
Fahrten unter Betäubungsmittel-/Alkoholeinfluss:
- Gangelt-Stahe: Bundesstraße (Alkohol) - Übach-Palenberg-Holthausen: Birgder Hof (BTM) - Übach-Palenberg-Palenberg: Bersitter Straße (BTM) - Erkelenz-Golkrath: Am Kloster (Alkohol) - Wassenberg: Forster Weg (Alkohol)
Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.
Fahren ohne Fahrerlaubnis:
In
- Heinsberg-Oberbruch: Kranzes - Übach-Palenberg-Holthausen: Birgder Hof - Übach-Palenberg-Palenberg: Bersitter Straße - Erkelenz-Golkrath: Am Kloster
stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell