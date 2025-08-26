Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Fahrer kollidiert mit Baum

Wegberg (ots)

Ein 34 Jahre alter Mönchengladbacher verunglückte am Montagabend (25. August) mit seinem Pkw auf der L 364 und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er fuhr gegen 18.10 Uhr aus Richtung Tüschenbroich kommend in Fahrtrichtung Wegberg, als er etwa auf Höhe von Watern auf Grund einer Ablenkung nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen abkam. Als er daraufhin stark gegenlenkte, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einem Baum. Er wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

