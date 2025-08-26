Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer stürzt im Einmündungsbereich und zieht sich schwere Verletzungen zu

Erkelenz (ots)

Im Einmündungsbereich Neusser Straße / Kölner Straße kam es am 25. August (Montag) zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fahrradfahrers, der hierbei schwere Verletzungen erlitt. Gegen 17.25 Uhr war eine 21-jährige Heinsbergerin mit ihrem Auto auf der Neusser Straße unterwegs und beabsichtigte, im Einmündungsbereich zur Kölner Straße ihre Fahrt nach rechts in Fahrtrichtung Goswinstraße fortzusetzen. Zur gleichen Zeit fuhr der Radfahrer, ein 59 Jahre alter Mann aus Erkelenz, mit seinem Zweirad auf dem Radweg linksseitig der Kölner Straße aus Richtung Goswinstraße kommend in Fahrtrichtung Koepestraße. Im Einmündungsbereich bremste die Pkw-Fahrerin stark ab, als sie den nahenden Radfahrer wahrnahm. Dieser erschrak und stürzte bei einem Ausweichmanöver auf die Fahrbahn.

