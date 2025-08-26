PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Friseursalon

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Zwischen dem 24. August (Sonntag), 15.30 Uhr, und dem 25. August (Montag), 09.50 Uhr, zerstörten unbekannte Personen die Scheibe des Haupteingangs eines an der Wassenberger Straße gelegenen Friseursalons. Ob sie im Ladenlokal etwas stahlen, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

