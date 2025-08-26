POL-HS: Einbruch in Friseursalon
Heinsberg-Unterbruch (ots)
Zwischen dem 24. August (Sonntag), 15.30 Uhr, und dem 25. August (Montag), 09.50 Uhr, zerstörten unbekannte Personen die Scheibe des Haupteingangs eines an der Wassenberger Straße gelegenen Friseursalons. Ob sie im Ladenlokal etwas stahlen, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.
