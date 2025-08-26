POL-HS: Kabeldiebstahl auf Baustelle
Übach-Palenberg-Übach (ots)
Auf einem an der Friedrich-Ebert-Straße gelegenen Baustellengelände stahlen Unbekannte am Freitag (22. August) zwischen 7 Uhr und 11 Uhr ein zirka 100 Meter langes Kabel, das an einen Kran angeschlossen war.
