PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabeldiebstahl auf Baustelle

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Auf einem an der Friedrich-Ebert-Straße gelegenen Baustellengelände stahlen Unbekannte am Freitag (22. August) zwischen 7 Uhr und 11 Uhr ein zirka 100 Meter langes Kabel, das an einen Kran angeschlossen war.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Friseursalon

    Heinsberg-Unterbruch (ots) - Zwischen dem 24. August (Sonntag), 15.30 Uhr, und dem 25. August (Montag), 09.50 Uhr, zerstörten unbekannte Personen die Scheibe des Haupteingangs eines an der Wassenberger Straße gelegenen Friseursalons. Ob sie im Ladenlokal etwas stahlen, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Kindergarten

    Heinsberg-Eschweiler (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Andreasstraße gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten eines Kindergartens und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie zwei Geldkassetten. Die Tat wurde am Montagmorgen (25. August) um kurz nach 7 Uhr entdeckt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Pkw-Fahrer kollidiert mit Baum

    Wegberg (ots) - Ein 34 Jahre alter Mönchengladbacher verunglückte am Montagabend (25. August) mit seinem Pkw auf der L 364 und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er fuhr gegen 18.10 Uhr aus Richtung Tüschenbroich kommend in Fahrtrichtung Wegberg, als er etwa auf Höhe von Watern auf Grund einer Ablenkung nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen abkam. Als er daraufhin stark gegenlenkte, verlor er die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren