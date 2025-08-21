Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Projekt S.I.E. stellt Kokain und Cannabis sicher - 22-Jähriger festgenommen

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt: Am Montagmorgen (18. August) kontrollierten Einsatzkräfte des Projektes S.I.E. (Styrum Innenstadt Eppinghofen) auf der Eppinghofer Straße einen 22-jährigen Albaner. Dabei stellten die Beamten größere Mengen Cannabis sowie Kokain sicher. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Gegen 10:45 Uhr fuhren die Polizisten auf der Eppinghofer Straße in Richtung Aktienstraße, als ihnen ein Fußgänger auffiel, der nach Blickkontakt auffällig reagierte. Der junge Mann blieb stehen, zog hektisch eine Zigarettenschachtel aus seiner Hosentasche und bückte sich anschließend hinter ein geparktes Auto.

Als die Einsatzkräfte den Mann daraufhin kontrollierten, fanden sie in einem mitgeführten Rucksack zwei Müllsäcke mit Cannabis (rund 62 gr. Brutto). In der Zigarettenschachtel befanden sich zudem mehrere Bubbles mit Kokain (rund 10 gr. Brutto). Die Schachtel hatte der Verdächtige zuvor unter dem Pkw versteckt. Die aufgefundenen Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Gegen den jungen Mann wird nun wegen des illegalen Handels mit einer nicht geringen Menge Kokain sowie des Handeltreibens mit Cannabis ermittelt. Zudem steht er im Verdacht, sich illegal in Deutschland aufzuhalten.

Der Tatverdächtige wurde zunächst vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde er am Folgetag (19. August) einem Haftrichter des Amtsgerichts Mülheim an der Ruhr vorgeführt. Dieser ordnete aufgrund des Verdachts des illegalen Handels mit einer nicht geringen Menge Kokain Untersuchungshaft an. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell