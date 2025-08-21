Polizei Essen

POL-E: Essen: Einladung für Journalisten - Übung von Feuerwehr, Johannitern und Polizei

Essen (ots)

Am kommenden Wochenende (23./24. August) wird eine Übung der Feuerwehr Essen, der Johanniter-Unfall-Hilfe und der Polizei Essen stattfinden. Interessierte Journalisten werden eingeladen die Übung zu begleiten.

Um eine möglichst realitätsnahe Übung zu gewährleisten werden Zeit und Ort vorab nicht veröffentlicht. Interessierte Journalisten erhalten auf Anfrage weitere Informationen zur Vorbereitung.

Eine Akkreditierung zur Begleitung der Übung ist bis zum 22. August um 13 Uhr per E-Mail an presse-oeffentlichkeitsarbeit.essen@polizei.nrw.de möglich. Bitte geben Sie dazu an für welches Medium Sie arbeiten, mit wie viel Personen Sie kommen werden und nennen Sie uns eine telefonische Erreichbarkeit.

Um den Übungserfolg zu gewährleisten, können nur eine begrenzte Anzahl an Journalisten die Übung begleiten. /hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell