POL-E: Essen: 14-jährige Sharleen N. erneut vermisst - Polizei bittet um Mithilfe - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots)

45356 E.-Bochold:

Seit Sonntag (17. August) wurde die 14-jährige Sharleen N. aus Essen erneut vermisst.

Die Ursprungsmeldung vom 19.08.2025 finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/6099383

Die Vermisste wurde wohlbehalten in Hannover angetroffen.

Wir bedanken uns bei den Bürgern und den Medien für die Mithilfe und bitten, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /JuBu

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

