Polizei Essen

POL-E: Essen: 14-jährige Sharleen N. erneut vermisst - Polizei bittet um Mithilfe - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots)

45356 E.-Bochold:

Seit Sonntag (17. August) wurde die 14-jährige Sharleen N. aus Essen erneut vermisst.

Die Ursprungsmeldung vom 19.08.2025 finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/6099383

Die Vermisste wurde wohlbehalten in Hannover angetroffen.

Wir bedanken uns bei den Bürgern und den Medien für die Mithilfe und bitten, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /JuBu

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell