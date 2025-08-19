PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-E: Essen: Ungeklärter Supermarktraub wird bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt

Essen (ots)

45359 E.-Bedingrade: Am 20. Juli 2023 überfiel ein Unbekannter mit einem Revolver einen Supermarkt an der Schloßstraße. Trotz intensiver Ermittlungsarbeit konnte der Tatverdächtige bis heute nicht identifiziert werden. Mittwochabend um 20:15 Uhr hoffen die Ermittler, mit der Ausstrahlung des Falls bei Aktenziechen XY den entscheidenden Hinweis zu bekommen.

Am Tattag betrat der unbekannte Mann gegen 7:00 Uhr den Discounter an der Schloßstraße. Der Mann gab vor, dass er die Toilette nutzen müsse. Als dies durch eine Mitarbeiterin verneint wurde, bedrohte er die Angestellte mit einem schwarzen Revolver. Er forderte sie auf, den Tresor zu öffnen und sich auf den Boden zu legen. Der Mann verstaute mehrere Tausend Euro Bargeld in einem mitgebrachten Rucksack und verließ den Laden. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit einem schwarz-weißen Herrenfahrrad in Richtung Donnerbergstraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider erfolglos.

Der Mann soll ca. 50 Jahre alt und etwa 175 cm groß bei normaler Statur gewesen sein. Er hat graues Haar und ein westeuropäisches Erscheinungsbild. Auffällig waren vor allem eine Narbe im rechten Halsbereich sowie eine elektronische Sprechhilfe mittig am Hals. Bei der Tat trug er einen grauen Pullover, eine dunkelgraue Jeanshose und eine dunkle Schirmmütze sowie Arbeitsschuhe.

Das Fahndungsbild des Tatverdächtigen finden Sie unter folgendem Link:

https://lka.polizei.nrw/fahndung/177914

Trotz intensiver Ermittlungen und bereits mehrfacher Veröffentlichung des Bild des Tatverdächtigen, konnte er bis heute nicht identifiziert werden. Deswegen wird EKHK Markus Bergmann, Leiter des Kriminalkommissariats 13, den Fall Morgen um 20:15 Uhr bei Aktenzeichen XY in der ARD vorstellen. Die Ermittler erhoffen sich so, nach zwei Jahren den entscheidenden Hinweis zu dem Tatverdächtigen zu bekommen.

Sollten Sie Angaben zu der Identität des Tatverdächtigen machen können, dann melden sie sich jederzeit unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

