POL-E: Essen: Unbekannter hebt Bargeld mit fremder EC-Karte ab - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern:

Zwischen dem 23. Mai und dem 2. Juni dieses Jahres hob ein unbekannter Mann mehrfach unberechtigt Bargeld mit der EC-Karte einer 87-jährigen Frau an Geldautomaten ab. Die Polizei sucht mit Fotos nach dem unbekannten Mann.

Der Tatverdächtige stahl zuvor mehrere Gegenstände aus dem Zimmer der Seniorin, die in einem Altenheim wohnt. Darunter auch ihre EC-Karte. Anschließend nutzte er die Karte, um einen niedrigen fünfstelligen Betrag abzuheben.

Eine Überwachungskamera filmte den Mann dabei. Mit Fotos sucht die Polizei nun nach dem Tatverdächtigen.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen:

https://polizei.nrw/fahndung/177746

Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

