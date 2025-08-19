Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter hebt Bargeld mit fremder EC-Karte ab - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern:

Zwischen dem 23. Mai und dem 2. Juni dieses Jahres hob ein unbekannter Mann mehrfach unberechtigt Bargeld mit der EC-Karte einer 87-jährigen Frau an Geldautomaten ab. Die Polizei sucht mit Fotos nach dem unbekannten Mann.

Der Tatverdächtige stahl zuvor mehrere Gegenstände aus dem Zimmer der Seniorin, die in einem Altenheim wohnt. Darunter auch ihre EC-Karte. Anschließend nutzte er die Karte, um einen niedrigen fünfstelligen Betrag abzuheben.

Eine Überwachungskamera filmte den Mann dabei. Mit Fotos sucht die Polizei nun nach dem Tatverdächtigen.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen:

https://polizei.nrw/fahndung/177746

Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /ruh

