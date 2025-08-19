Polizei Essen

POL-E: Essen: Größere Auseinandersetzung im Nordviertel - BAO Clan ermittelt

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Gestern Abend (18. August) kam es zu einer größeren Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der zwei Männer Stichverletzungen erlitten. Keine der verletzten Personen befindet sich in Lebensgefahr. Die BAO Clan der Polizei Essen hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 22:30 Uhr wurde die Polizei zu Streitigkeiten in einer Wohnung an der Zwinglistraße gerufen. Nach aktuellen Ermittlungen war der Hintergrund die Trennung einer 21-jährigen Essenerin von ihrem 27-jährigen Lebensgefährten sowie der damit verbundene Auszug aus der gemeinsamen Wohnung.

Beim Eintreffen der Beamten befanden sich bereits Angehörige beider Parteien vor Ort. Als die Beamten den Sachverhalt in der Wohnung klären wollten, eskalierte die Situation zwischen Angehörigen beider Parteien vor dem Wohnhaus. In der Folge kam es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen, bei der nach ersten Erkenntnissen auch Stich- und Hiebwaffen eingesetzt wurden.

Ein 27-jähriger Essener mit deutscher und libanesischer Staatsangehörigkeit sowie ein 24-jähriger Deutscher erlitten Stichverletzungen. Beide wurden vor Ort durch Rettungskräfte erstversorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Durch zahlreiche Streifenteams und Kräfte der Einsatzhundertschaft konnten die Parteien getrennt werden. Ein 25-jähriger Essener mit deutscher und libanesischer Staatsangehörigkeit sowie ein 28-jähriger Essener mit türkischer Staatsangehörigkeit wurden vorläufig festgenommen.

Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter verletzt und war anschließend nicht mehr dienstfähig.

Die BAO Clan der Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen. Die Ermittler suchen Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung an der Zwinglistraße machen können oder ggf. Videos von der Tat gefertigt haben. Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung an der Zwinglistraße machen können oder über Aufnahmen verfügen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden.

Sachdienliches Film- und Videomaterial kann den Ermittlern des Kriminalkommissariats 25 über das Hinweisportal der Polizei Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt werden. Das Hinweisportal erreichen Sie unter dem Ereignis "Clankriminalität Essen/Mülheim an der Ruhr" unter folgendem Link: https://nrw.hinweisportal.de. /RB

