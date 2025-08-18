Polizei Essen

POL-E: Essen: 32-Jähriger wegen verschiedener Sexualstraftaten in Untersuchungshaft - BAO Herkules ermittelt

Essen (ots)

45117 E.-Stadtgebiete: Am 8. August wurde durch die Polizei Essen ein Krankenpfleger aus Dortmund festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Dem 32-jährigen Deutschen werden der Besitz von Kinderpornografie sowie verschiedene Sexualdelikte im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Pflegekraft im Krankenhaus vorgeworfen. Die BAO Herkules des PP Essen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ende Juli wurde die ehemalige Anschrift des Mannes in Olfen durchsucht. Die Ermittler hatten zu dem Zeitpunkt Hinweise auf den Verdacht des Besitzes von kinderpornografischem Material.

Bei der Durchsuchung wurden diverse Datenträger sichergestellt. Bei der ersten Auswertung dieser Datenträger erlangten die Beamten Hinweise auf weitere Sexualstraftaten durch den 32-Jährigen, die er im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit als Krankenpfleger im Universitäts-Klinikum Essen begangen haben soll.

Aufgrund dieser Erkenntnisse hat die Polizei Essen die Ermittlungen übernommen. Der Tatverdächtige wurde am 8. August festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Anschließend wurden seine ehemalige Anschrift in Olfen und sein derzeitiger Wohnsitz in Dortmund durchsucht. Erneut wurden diverse Datenträger sichergestellt.

Die Ermittlungen zu dem Besitz der Kinderpornografie und den Sexualstraftaten des 32-Jährigen laufen derzeit auf Hochtouren. Aus ermittlungstaktischen Gründen können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben zu dem Verfahren gemacht werden. /hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell