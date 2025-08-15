Polizei Essen

POL-E: Essen: BAO Herkules ermittelt nach versuchtem Missbrauch - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern:

Nach dem Versuch eines schweren sexuellen Missbrauchs in der Innenstadt suchte die BAO Herkules mit Fotos nach dem Tatverdächtigen.

Die Ursprungsmeldung vom 14.08.2025 finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/bao-herkules-ermittelt-nach-versuchtem-missbrauch-fotofahndung

Der Tatverdächtige hat sich bei der Polizei gemeldet. Es handelt sich um einen 22-jährigen Deutschen.

Wir bedanken uns bei den Bürgern und den Medien für die Mithilfe und bitten, die veröffentlichten Fotos zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell