POL-E: Essen: BAO Herkules ermittelt nach versuchtem Missbrauch - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung
Essen (ots)
45127 E.-Stadtkern:
Nach dem Versuch eines schweren sexuellen Missbrauchs in der Innenstadt suchte die BAO Herkules mit Fotos nach dem Tatverdächtigen.
Die Ursprungsmeldung vom 14.08.2025 finden Sie hier:
https://essen.polizei.nrw/presse/bao-herkules-ermittelt-nach-versuchtem-missbrauch-fotofahndung
Der Tatverdächtige hat sich bei der Polizei gemeldet. Es handelt sich um einen 22-jährigen Deutschen.
Wir bedanken uns bei den Bürgern und den Medien für die Mithilfe und bitten, die veröffentlichten Fotos zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /SoKo
