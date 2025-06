Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Täter vor versuchtem Einbruch in Kiosk von Zeugen gesehen

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Freitag (13.06.) wurde die Polizei gegen Mitternacht zu einem Kiosk in der Dolmanstraße im Stadtteil Refrath gerufen. Ein unbekannter Täter habe die Glastür des Kiosks eingeschlagen und sei nun flüchtig.

Am Tatort trafen die eingesetzten Polizeibeamten auf einen Zeugen, der kurz vor Mitternacht eine männliche Person bemerkte, die sich fußläufig aus Richtung In der Taufe auf der Dolmanstraße bewegte. Erst als die Person an dem Zeugen vorbeiging, fiel diesem auf, dass der Mann im Gesicht maskiert war. Kurz darauf nahm er einen Knall aus Richtung eines dortigen Kiosks wahr. Als er sich daraufhin zum Kiosk begab, fielen ihm die Beschädigungen an der gläsernen Eingangstür auf und er alarmierte die Polizei. Die unbekannte Person konnte der Zeuge zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sehen.

Da der Täter dem Zeugen nach seiner Tat nicht mehr begegnete, ist dieser vermutlich in Richtung Siebenmorgen geflüchtet. Womöglich ließ er aufgrund der sofortigen Alarmauslösung von seiner Tat ab. Nach Angaben des Zeugen war der unbekannte Mann circa 1,75 m bis 1,80 m groß und hatte eine schlanke, sportliche Statur. Er trug zum Tatzeitpunkt ein ärmelfreies Shirt (Tank Top) und eine dunkle Maskierung.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen eines versuchten Einbruchs auf und sucht nun nach weiteren Zeugen, die möglicherweise nähere Angaben zu dieser Tat oder dem flüchtigen Täter geben können. Sollten Sie in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ch)

