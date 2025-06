POL-MFR: (618) Schwerer Verkehrsunfall in Colmberg

Schwabach (ots) - In der Zeit von Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen (11./12.06.2025) brachen Unbekannte in zwei Schulen in Hilpoltstein (Lkrs. Roth) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Die unbekannten Personen gingen zwischen 15:30 (Mi) und 07:45 Uhr (Do) sowohl die Mittelschule An der Richt als auch die Grundschule am Burgweg an. In beiden Fällen verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den ...

mehr