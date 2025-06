Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (617) Einbrüche in zwei Schulen - Zeugen gesucht

Schwabach (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen (11./12.06.2025) brachen Unbekannte in zwei Schulen in Hilpoltstein (Lkrs. Roth) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die unbekannten Personen gingen zwischen 15:30 (Mi) und 07:45 Uhr (Do) sowohl die Mittelschule An der Richt als auch die Grundschule am Burgweg an. In beiden Fällen verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen, brachen Schränke auf und durchwühlten diese. Die Täter entwendeten unter anderem einen Tresor sowie Bargeld. Zudem richteten sie Sachschaden in noch unbekannter Höhe an.

Die Kriminalpolizei Schwabach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und veranlasste unter anderem Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort. Die Beamten bitten Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

