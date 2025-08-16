PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: 14-jährige Sharleen N. vermisst - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots)

45356 E.-Bochold:

Seit Donnerstag (14. August) wurde die 14-jährige Sharleen N. aus Essen vermisst.

Die Ursprungsmeldung vom 15.08.2025 finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/14-jaehrige-sharleen-n-vermisst

Die Vermisste wurde wohlbehalten in Hannover angetroffen.

Wir bedanken uns bei den Bürgern und den Medien für die Mithilfe und bitten, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

