POL-E: Essen: 14-jährige Sharleen N. vermisst - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots) - 45356 E.-Bochold: Seit Donnerstag (14. August) wird die 14-jährige Sharleen N. aus Essen vermisst. Zuletzt wurde sie gegen 14:00 Uhr an der Bocholder Straße gesehen. Möglicherweise befindet sie sich mit dem Zug auf dem Weg nach Hamburg. Ein Foto und eine Beschreibung der Vermissten finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: ...

