Polizei Essen

POL-E: Essen: 14-jährige Sharleen N. erneut vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern:

Seit Sonntag (17. August) wird die 14-jährige Sharleen N. aus Essen erneut vermisst. Sie verließ am 14. August die Anschrift ihres Bruders in Essen nach einem Streit. Am 16. August wurde sie dann am Hauptbahnhof in Hannover angetroffen, entfernte sich allerdings am Folgetag aus einer Jugendeinrichtung in Hannover und ist seitdem unbe-kannten Aufenthalts. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.

Ein Foto und eine Beschreibung der Vermissten finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/177754

Falls Sie Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen geben können, melden Sie sich bitte unverzüglich bei der Polizei unter der 110. /ruh

