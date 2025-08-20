PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: Kupferdiebe auf frischer Tat festgenommen

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Gestern (19. August) gelang es Beamten der Polizei Essen drei mutmaßliche Kupferdiebe auf frischer Tat festzunehmen. Das Trio hatte zuvor versucht mehrere Kupferkabel von einem Firmengelände an der Kallenbergstraße zu entwenden.

Gegen 1:10 Uhr informierte eine Mitarbeiterin der betroffenen Firma die Polizei, dass sich unbekannte Personen auf dem Firmengelände aufhalten und scheinbar versuchen Kupferkabel zu entwenden. Hinzugerufenen Polizisten gelang es einen 31-jährigen Mann aus Witten und eine 39-jährige Frau aus Essen unmittelbar bei dem Eintreffen auf dem Firmengelände zustellen. Eine Anschließende Absuche des Geländes mit einem Diensthund führte zu einem weiteren, 37-jährigen Tatverdächtigen aus Essen, der sich in einem angrenzenden Gebüsch versteckt hatte.

Die drei rumänischen Staatsangehörigen wurden vorläufig festgenommen. Vor Ort wurden umfangreiche Spuren gesichert und Schneidewerkzeug sichergestellt. /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 13:15

    POL-E: Essen: Ungeklärter Supermarktraub wird bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt

    Essen (ots) - 45359 E.-Bedingrade: Am 20. Juli 2023 überfiel ein Unbekannter mit einem Revolver einen Supermarkt an der Schloßstraße. Trotz intensiver Ermittlungsarbeit konnte der Tatverdächtige bis heute nicht identifiziert werden. Mittwochabend um 20:15 Uhr hoffen die Ermittler, mit der Ausstrahlung des Falls bei Aktenziechen XY den entscheidenden Hinweis zu ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 12:35

    POL-E: Essen: E-Scooter-Fahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

    Essen (ots) - 45257 E.-Kupferdreh: Am Freitagabend (15. August) kollidierten ein E-Scooter und ein PKW auf der Kupferdreher Straße in einer Grundstückseinfahrt. Die bislang unbekannte E-Scooter-Fahrerin wurde dabei vermutlich leicht verletzt und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 18:00 Uhr fuhr die 43-jährige Deutsche mit ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 12:30

    POL-E: Essen: Unbekannter hebt Bargeld mit fremder EC-Karte ab - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Zwischen dem 23. Mai und dem 2. Juni dieses Jahres hob ein unbekannter Mann mehrfach unberechtigt Bargeld mit der EC-Karte einer 87-jährigen Frau an Geldautomaten ab. Die Polizei sucht mit Fotos nach dem unbekannten Mann. Der Tatverdächtige stahl zuvor mehrere Gegenstände aus dem Zimmer der Seniorin, die in einem Altenheim wohnt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren