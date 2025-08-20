PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannte Fußgängerin verursacht Vollbremsung eines Busses - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt II: Vergangenen Freitag (15. August) überquerte eine unbekannte Fußgängerin die Eppinghofer Straße vor einem querenden Bus, sodass der Fahrer eine Gefahrenbremsung einleitete und ein Fahrgast stürzte. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17:20 Uhr fuhr ein 37-jähriger Busfahrer auf der Eppinghofer Straße in Fahrtrichtung Mellinghofer Straße. Kurz vor der Haltestelle "Heißener Straße" überquerte plötzlich eine unbekannte Frau die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Busfahrer eine Gefahrenbremsung ein. Dadurch stürzte ein 83-jähriger Fahrgast und verletzte sich leicht. Die unbekannte Fußgängerin ging daraufhin in unbekannte Richtung weiter.

Der verletzte Mülheimer wurde anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen des Unfalls. Wenn Sie den Unfall beobachtet haben oder Sie Hinweise zu der Fußgängerin geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 13:10

    POL-E: Essen: Kupferdiebe auf frischer Tat festgenommen

    Essen (ots) - 45141 E.-Nordviertel: Gestern (19. August) gelang es Beamten der Polizei Essen drei mutmaßliche Kupferdiebe auf frischer Tat festzunehmen. Das Trio hatte zuvor versucht mehrere Kupferkabel von einem Firmengelände an der Kallenbergstraße zu entwenden. Gegen 1:10 Uhr informierte eine Mitarbeiterin der betroffenen Firma die Polizei, dass sich unbekannte Personen auf dem Firmengelände aufhalten und scheinbar ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 13:15

    POL-E: Essen: Ungeklärter Supermarktraub wird bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt

    Essen (ots) - 45359 E.-Bedingrade: Am 20. Juli 2023 überfiel ein Unbekannter mit einem Revolver einen Supermarkt an der Schloßstraße. Trotz intensiver Ermittlungsarbeit konnte der Tatverdächtige bis heute nicht identifiziert werden. Mittwochabend um 20:15 Uhr hoffen die Ermittler, mit der Ausstrahlung des Falls bei Aktenziechen XY den entscheidenden Hinweis zu ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 12:35

    POL-E: Essen: E-Scooter-Fahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

    Essen (ots) - 45257 E.-Kupferdreh: Am Freitagabend (15. August) kollidierten ein E-Scooter und ein PKW auf der Kupferdreher Straße in einer Grundstückseinfahrt. Die bislang unbekannte E-Scooter-Fahrerin wurde dabei vermutlich leicht verletzt und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 18:00 Uhr fuhr die 43-jährige Deutsche mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren