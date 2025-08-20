Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannte Fußgängerin verursacht Vollbremsung eines Busses - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt II: Vergangenen Freitag (15. August) überquerte eine unbekannte Fußgängerin die Eppinghofer Straße vor einem querenden Bus, sodass der Fahrer eine Gefahrenbremsung einleitete und ein Fahrgast stürzte. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17:20 Uhr fuhr ein 37-jähriger Busfahrer auf der Eppinghofer Straße in Fahrtrichtung Mellinghofer Straße. Kurz vor der Haltestelle "Heißener Straße" überquerte plötzlich eine unbekannte Frau die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der Busfahrer eine Gefahrenbremsung ein. Dadurch stürzte ein 83-jähriger Fahrgast und verletzte sich leicht. Die unbekannte Fußgängerin ging daraufhin in unbekannte Richtung weiter.

Der verletzte Mülheimer wurde anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen des Unfalls. Wenn Sie den Unfall beobachtet haben oder Sie Hinweise zu der Fußgängerin geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

