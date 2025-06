Polizei Braunschweig

POL-BS: 18-jähriger Motorradfahrer nach Flucht vor Polizei verunfallt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt - Wolfenbütteler Straße 24.06.25, 19.45 Uhr

Junger Mann schwerstverletzt ins Klinikum eingeliefert

In den heutigen Abendstunden fiel einer Funkstreifenbesatzung in der Innenstadt mehrfach ein Motorradfahrer durch seine unangepasste Fahrweise und die Lautstärke seines Zweirades auf.

Aufgrund dessen entschieden sich die Beamten den Motorradfahrer auf der Münzstraße zu kontrollieren. Schon beim Einschalten der optischen Anhaltesignale beschleunigte der Fahrer sein Motorrad maximal, um sich offensichtlich einer Kontrolle zu entziehen. Dabei nutzte er unmittelbar den linksseitigen Fußweg der Münzstraße zwischen Domplatz und Ruhfäutchenplatz, auf welchem sich zu diesem Zeitpunkt auch Fußgänger befanden.

Das sodann zusätzlich eingeschaltete Martinshorn des Streifenwagens führte auch nicht zu einer Verhaltensänderung.

Der Motorradfahrer setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Casparistraße in Richtung Hagenmarkt fort und weiter über die Fallersleber Straße stadtauswärts. Dabei missachtete er unter anderem eine "Rot"-zeigende Ampel am Hagenmarkt und überholte andere Verkehrsteilnehmer trotz Gegenverkehr.

Bereits jetzt vergrößerten die nacheilenden Beamten den Abstand zum Motorradfahrer aufgrund dessen riskanter Fahrweise. Die Innenstadt war zu diesem Zeitpunkt noch lebhaft frequentiert und der Verkehr zum Feierabend entsprechend dicht.

Die Flucht des Motorradfahrers erstreckte sich weiter über den Ring in Richtung Wolfenbütteler Straße. Hier angelangt bog er nach links ab und fuhr anhaltend mit überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts. Aus einiger Entfernung konnten die Beamten beobachten, wie er die "Rot"-zeigende Ampel an der Eisenbütteler Straße missachtete und ohne erkennbar seine Geschwindigkeit zu reduzieren weiter geradeaus fuhr. Zeitgleich bog von rechts ein PKW bei für diesen "Grün"-zeigender Ampel auf die Wolfenbütteler Straße ein, so dass es trotz eines abrupt eingeleiteten Ausweichmanövers des Motorradfahrers zu einer Kollision mit dem PKW kam. Infolge wurde der Motorradfahrer durch die Luft geschleudert und kam erst einige Meter weiter im dortigen Gleisbett der Straßenbahn zum Liegen.

Die nachfolgenden, nun am Unfallort eintreffenden, Polizeibeamten eilten unverzüglich zu dem verunfallten Motorradfahrer und leisteten erste Hilfe. Sofort fielen den Beamten mehrfache schwerwiegende Verletzungen auf, so dass blutstillende Maßnahmen (Abbinden der betroffenen Extremitäten) eingeleitet wurden und Rettungskräfte alarmiert wurden. Ein Medizinstudent und ein Arzt, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikamen, unterstützten die Beamten ebenfalls.

Mit schwersten Verletzungen wurde der Motorradfahrer dann in ein Klinikum eingeliefert. Nach erster Einschätzung eines Arztes sind die erlittenen Verletzungen lebensbedrohlich.

Bei dem Motorradfahrer handelt es sich um einen 18-Jährigen aus dem Landkreis Wolfenbüttel. Bislang liegen keinerlei Anzeichen vor, warum er sich einer polizeilichen Kontrolle entziehen wollte.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsunfalldienst Braunschweig. Ein Sachverständiger wurde ebenfalls hinzugezogen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell