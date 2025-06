Polizei Braunschweig

POL-BS: Überfall auf Spielhalle

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Wendenstraße

20.06.25, 23.56 Uhr

Zwei Täter noch in Tatortnähe gestellt

Kurz vor Mitternacht haben am vergangenen Freitag zwei junge Männer eine Spielhalle in der Wendenstraße überfallen.

Während einer der Täter im Eingangsbereich wartete, betrat der Zweite mit einem Messer in der Hand die Räumlichkeiten, bedrohte eine 35-jährige Mitarbeiterin und forderte die Herausgabe von Geld. Die Mitarbeiterin öffnete daraufhin die Kasse und übergab dem Täter das darin befindliches Bargeld. Anschließend flüchtete er zusammen mit seinem Begleiter, der an der Tür wartete.

Daraufhin verständigte die Mitarbeiterin über den Notruf die Polizei.

Unverzüglich wurden mehrere Funkstreifen in Richtung Tatort entsandt. Zeitgleich wurde eine Beschreibung der beiden flüchtigen Personen übermittelt. Eine Besatzung, die fußläufig das unmittelbare Umfeld der Spielhalle absuchten, wurde dann von einer Anwohnerin eines angrenzenden Wohnhauses aufmerksam gemacht. Diese deutete dann in Richtung eines Laubenganges in der oberen Etage. Dort erkannten die Beamten dann zwei Personen, auf die die Beschreibung passte. Die Beiden versuchten sich hektisch Zutritt zu einer dortigen Wohnung zu verschaffen.

Mehrere Polizeibeamte eilten daraufhin zu der Wohnung, wo die beiden Flüchtigen nach Öffnen der Tür widerstandslos festgenommen werden konnten.

Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung und einer Absuche des Fluchtweges konnte zudem das Raubgut sowie Tatmittel aufgefunden werden.

Die nunmehr Beschuldigten in einem Strafverfahren wegen Schwerem Raub sind 22 und 16 Jahre alt und in Braunschweig wohnhaft.

Verletzt wurde bei dem Raubüberfall niemand.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige der Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben. Der 22-Jährige wurde zur Verhütung weiterer Straftaten bis zum Morgen in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell