POL-BS: Hund bringt Fahrradfahrer zu Fall

Braunschweig (ots) - Innenstadt, 21. bis 22.06.2025 Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest In den letzten Wochen kam es im gesamten Stadtgebiet zu einer Häufung von brennenden Müllcontainern und Dixi-Toiletten. Auch in der vergangenen Samstagnacht verzeichnete die Polizei ebenfalls mehrere Kleinbrände rund um die Kurt-Schumacher-Straße. Gegen 00:30 Uhr fielen einer Zivilstreife zwei verdächtige Personen in der ...

mehr