PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Zeugen zu Unfallflucht in der Daimlerstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, zu der es am Mittwoch (03.09.2025) zwischen 15:00 Uhr und 20:20 Uhr in der Daimlerstraße in Löchgau kam. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte, mutmaßlich beim Vorbeifahren, einen dort abgestellten Toyota. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 14:38

    POL-LB: Freiberg am Neckar: Fahrrad auf der Fahrbahn - 1.500 Euro Sachschaden

    Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand am frühen Dienstagmorgen (02.09.2025) durch einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr auf der Landesstraße 1129 kurz vor Freiberg am Neckar. Eine 68 Jahre alte Opel-Lenkerin, die aus Richtung Pleidelsheim kam, befuhr gegen 05.15 Uhr die Strecke, die derzeit aufgrund einer Baustelle nur für ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 14:17

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Positive Polizeibilanz zum Bietigheimer Pferdemarkt 2025

    Ludwigsburg (ots) - "Der Bietigheimer Pferdemarkt, zu welchem sich etwa 250.000 Besucherinnen und Besucher einfanden, verlief aus polizeilicher Sicht ruhig, friedlich und nahezu störungsfrei. Über das lange Festwochenende von Freitag bis zum späten Dienstagabend waren rund 190 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz", so der Leiter des Polizeireviers ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren