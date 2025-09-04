Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Zeugen zu Unfallflucht in der Daimlerstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, zu der es am Mittwoch (03.09.2025) zwischen 15:00 Uhr und 20:20 Uhr in der Daimlerstraße in Löchgau kam. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte, mutmaßlich beim Vorbeifahren, einen dort abgestellten Toyota. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell