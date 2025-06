Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Randalierer beschädigt Fahrzeuge

Erfurt (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Erfurter Innenstadt zu Sachbeschädigungen an mehreren geparkten Autos. Gegen 06:30 Uhr war ein 23-jähriger Mann am Schmidtstedter Ufer unterwegs gewesen, als er nach derzeitigen Erkenntnissen eine Flasche gegen einen abgestellten Mercedes warf und ein weiteres Fahrzeug beschädigte. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Die eingesetzten Beamten trafen den Tatverdächtigen noch vor Ort an. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zudem erhielt er einen Platzverweis. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. (SE)

