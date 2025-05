Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (07.05.2025), gegen 19:40 Uhr, ereignete sich auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Rheingönheim ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 84-jähriger Autofahrer befuhr den rechten Fahrstreifen der Hauptstraße, als ein unbekannter Autofahrer, der sich unmittelbar hinter ihm befand, auf den linken Abbiegestreifen wechselte und den Mann überholte. Nach Angaben von Zeugen beschleunigte der unbekannte Fahrer auf deutlich überhöhte Geschwindigkeit und scherte trotz einer gelb zeigenden Ampel rücksichtslos vor dem 84-Jährigen ein. Dabei schnitt er das Fahrzeug des Seniors, was zu einer Kollision führte. Am Auto des 84-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Nach dem Unfall setzte der unbekannte Fahrer seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Aufgrund des rücksichts- und verantwortungslosen Fahrverhaltens ist von einer Gefährdung des Straßenverkehrs auszugehen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silber-matten Mercedes-Benz der Baureihe 124 (Baujahr 1984-1997) mit silbernen Alufelgen handeln. Der flüchtige Fahrer wurde als etwa 40 bis 50 Jahre alt beschrieben. Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, sich zu melden und sachdienliche Hinweise zu geben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

