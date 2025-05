Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall - Radfahrerin verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (7. Mai 2025), gegen 12:30 Uhr, ereignete sich auf dem Kaiserwörthdamm ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin. Ein 25-jähriger Autofahrer befuhr die Rheingönheimer Straße in Fahrtrichtung Kaiserwörthdamm. Gleichzeitig befuhr eine 62-jährige Radfahrerin den Kaiserwörthdamm und wollte die Straße am vorfahrtsberechtigten Radweg queren. Dabei missachtete der Autofahrer die Vorfahrt der Radfahrerin und touchierte sie. Durch den Zusammenstoß erlitt die 62-Jährige Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

