Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen: Unfallflucht in der Hochdorfer Straße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (04.09.2025) zwischen 10.50 Uhr und 12.30 Uhr einen auf einem Parkplatz vor einer Arztpraxis in der Hochdorfer Straße in Eberdingen geparkten Audi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell