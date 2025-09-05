Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (04.09.2025) gegen 14.00 Uhr zwischen Sachsenheim und Unterriexingen ereignete.

Ein 24 Jahre alter VW-Crafter-Lenker fuhr die Kreissstraße 1639 aus Richtung Oberriexingen kommend entlang. An der Einmündung zur Landesstraße 1141 wollte er nach links in Richtung Großsachsenheim abbiegen. Dabei übersah er mutmaßlich einen in Richtung Unterriexingen fahrenden, 55 Jahre alten VW-Golf-Lenker und kollidierte mit diesem. Sowohl der 55-Jährige als auch seine beiden Mitfahrer im Alter von 44 und 48 Jahren erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der 24-Jährige blieb den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst, Notarzt und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Die betroffene Strecke war bis etwa 16.00 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell