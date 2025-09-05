Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Tailfingen: Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (02.09.2025) zwischen 08.00 Uhr und 12.20 Uhr in der Straße "Alte Steig" in Tailfingen verübte. Der Unbekannte stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten VW und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend davon.

