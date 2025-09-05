PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Tailfingen: Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (02.09.2025) zwischen 08.00 Uhr und 12.20 Uhr in der Straße "Alte Steig" in Tailfingen verübte. Der Unbekannte stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten VW und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend davon.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 10:50

    POL-LB: Sachsenheim: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

    Ludwigsburg (ots) - Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (04.09.2025) gegen 14.00 Uhr zwischen Sachsenheim und Unterriexingen ereignete. Ein 24 Jahre alter VW-Crafter-Lenker fuhr die Kreissstraße 1639 aus Richtung Oberriexingen kommend entlang. An der Einmündung zur Landesstraße 1141 wollte er nach links ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 10:28

    POL-LB: Eberdingen: Unfallflucht in der Hochdorfer Straße

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (04.09.2025) zwischen 10.50 Uhr und 12.30 Uhr einen auf einem Parkplatz vor einer Arztpraxis in der Hochdorfer Straße in Eberdingen geparkten Audi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren