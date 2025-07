Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (ke) Isertor, 17.07.2025, 11:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Transporter-Fahrer touchiert, während eines Linksabbiegevorganges, den rechts neben ihm stehenden Pkw eines 66-jährigen aus Uslar und entfernt sich von der Unfallstelle ohne seine Daten zu hinterlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060.

