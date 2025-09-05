Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Heimsheim: Stau nach Lkw-Unfall

Ludwigsburg (ots)

Rund vier Kilometer Stau bildeten sich am Freitagmorgen (05.09.2025) auf der Bundesautobahn 8 zwischen der Anschlussstelle Pforzheim Süd und dem Rastplatz Heckengäu, nachdem sich gegen 06.05 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet hatte.

Ein noch unbekannter Lkw-Lenker soll zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Rutesheim unvermittelt vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen gewechselt haben. Ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender 54 Jahre alter Sattelzuglenker wich, um eine Kollision zu verhindern, nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen aus. Dabei touchierte er einen dort verbotswidrig parkenden Sattelzug eines 37-Jährigen. Während der unbekannte Lkw-Lenker, dessen Auflieger eine graue Plane gehabt haben soll, seine Fahrt unbeirrt in Richtung Stuttgart fortsetzte, kollidierte der 54-Jährige mit einer Leitplanke, ehe er zum Stehen kam.

Beide Sattelzüge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn konnte nach umfangreichen Abschlepp- und Straßenreinigungsmaßnahmen erst gegen 12.50 Uhr wieder komplett freigegeben werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem noch unbekannten Lkw-Lenker geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell