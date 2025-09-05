Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Bahnstrecke aktuell gesperrt -2. Nachtragsmeldung-

Appenweier (ots)

In der Zwischenzeit konnte die Identität des Leichnams geklärt werden. Demnach handelte es sich um einen 43 Jahre alten Mann. Nach dem Ergebnis einer am Donnerstag durchgeführten Obduktion verstarb der Mann an Verletzungen, die durch einen Zusammenstoß mit einem Zug verursacht wurden. Eine äußere Gewalteinwirkung durch Dritte wurde nicht festgestellt. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein mögliches Gewaltverbrechen vor.

Pressemitteilung vom 03.09.2025, 15:58 Uhr

Appenweier - Bahnstrecke aktuell gesperrt -1. Nachtragsmeldung-

Nach dem Fund eines männlichen Leichnams am Mittwochmorgen im Gleisbereich bei Appenweier konnte der Bahnverkehr gegen 12:30 Uhr wieder freigegeben werden. Zur Untersuchung der Todesursache wurden neben Kriminaltechnikern auch Rechtsmediziner hinzugezogen. Der Leichnam wird in den kommenden Tagen obduziert. Die Ermittlungen laufen derzeit weiterhin in alle Richtungen.

Pressemitteilung vom 03.09.2025, 12:22 Uhr

Appenweier - Bahnstrecke aktuell gesperrt

Im Zusammenhang mit dem Fund einer Leiche am Mittwochmorgen in unmittelbarer Gleisnähe bei Appenweier, ist die Bahnstrecke zwischen Appenweier und Kehl seit kurz vor 9:30 Uhr gesperrt. Ob das Versterben des Mannes mit einem Unfall in Verbindung zu bringen ist oder andere Hintergründe zum Tod führten, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

