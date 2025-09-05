PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Bahnstrecke aktuell gesperrt -2. Nachtragsmeldung-

Appenweier (ots)

In der Zwischenzeit konnte die Identität des Leichnams geklärt werden. Demnach handelte es sich um einen 43 Jahre alten Mann. Nach dem Ergebnis einer am Donnerstag durchgeführten Obduktion verstarb der Mann an Verletzungen, die durch einen Zusammenstoß mit einem Zug verursacht wurden. Eine äußere Gewalteinwirkung durch Dritte wurde nicht festgestellt. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein mögliches Gewaltverbrechen vor.

/ya

Pressemitteilung vom 03.09.2025, 15:58 Uhr

Appenweier - Bahnstrecke aktuell gesperrt -1. Nachtragsmeldung-

Nach dem Fund eines männlichen Leichnams am Mittwochmorgen im Gleisbereich bei Appenweier konnte der Bahnverkehr gegen 12:30 Uhr wieder freigegeben werden. Zur Untersuchung der Todesursache wurden neben Kriminaltechnikern auch Rechtsmediziner hinzugezogen. Der Leichnam wird in den kommenden Tagen obduziert. Die Ermittlungen laufen derzeit weiterhin in alle Richtungen.

/wo

Pressemitteilung vom 03.09.2025, 12:22 Uhr

Appenweier - Bahnstrecke aktuell gesperrt

Im Zusammenhang mit dem Fund einer Leiche am Mittwochmorgen in unmittelbarer Gleisnähe bei Appenweier, ist die Bahnstrecke zwischen Appenweier und Kehl seit kurz vor 9:30 Uhr gesperrt. Ob das Versterben des Mannes mit einem Unfall in Verbindung zu bringen ist oder andere Hintergründe zum Tod führten, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 10:39

    POL-OG: Muggensturm - Schwerer räuberischer Diebstahl

    Muggensturm (ots) - Am frühen Freitagmorgen, gegen 5 Uhr, wurde der Polizei telefonisch mitgeteilt, dass sich ein bisher unbekannter Täter Zugang zu einem Pkw in einem Carport in der Brunnengasse verschafft habe. Als der 54-jährige Fahrzeugbesitzer den jungen Mann zur Rede stellen wollte und sich ihm in den Weg stellte, sprühte dieser dem 54-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete zu Fuß in Richtung ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 16:41

    POL-OG: Iffezheim - Einbrüche in Firmengebäude / Zeugen gesucht

    Iffezheim (ots) - Zu insgesamt acht Einbrüchen in Firmengebäude kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Industriegebiet in Iffezheim. Dabei wurde in vier Firmen in der Straße am Forlenspitzen und in zwei Gebäude am Nordring im alten Industriegebiet eingebrochen. Des Weiteren versuchten sich die Täter noch an zwei Hallen. Die Täter erlangten insgesamt einen geringen Bargeldbetrag im dreistelligen Bereich. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren