Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Einbrüche in Firmengebäude

Zeugen gesucht

Iffezheim (ots)

Zu insgesamt acht Einbrüchen in Firmengebäude kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Industriegebiet in Iffezheim. Dabei wurde in vier Firmen in der Straße am Forlenspitzen und in zwei Gebäude am Nordring im alten Industriegebiet eingebrochen. Des Weiteren versuchten sich die Täter noch an zwei Hallen. Die Täter erlangten insgesamt einen geringen Bargeldbetrag im dreistelligen Bereich. Nach Aussagen von Zeugen war die Tatzeit der Einbrüche von 0 Uhr bis 2:50 Uhr am Sonntagmorgen. Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer gehandelt haben, die mit einem Fahrrad in Richtung L75 und dann in Richtung Iffezheim flüchteten. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen oder den zwei Tatverdächtigen geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221/680 -0 zu melden. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell