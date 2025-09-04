PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Tödlicher Arbeitsunfall

Gutach (ots)

Zu einem tragischen Arbeitsunfall kam es am Mittwochmorgen in einer metallverarbeitenden Firma in Gutach. Ein 55-jähriger Mann wurde bei Arbeiten an einer Poliermaschine so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Arbeitsstelle verstarb. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen ist kein Fremdverschulden erkennbar. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

  • 04.09.2025 – 13:25

    POL-OG: Rastatt - Räuberischer Diebstahl, Zeugenaufruf

    Rastatt (ots) - Am Mittwochnachmittag betrat gegen 13:30 Uhr ein noch unbekannter junger Mann ein Juweliergeschäft in der Poststraße. Der Unbekannte soll zwei Ketten zum Anprobieren um den Hals gelegt haben, als er gleich darauf aus dem Laden in Richtung Schlossparkt mit dem Diebesgut zu Fuß flüchtete. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Nach Aussagen von Zeugen soll der Ladendieb ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 11:45

    POL-OG: Offenburg - Mutmaßlicher Fahrraddieb ertappt

    Offenburg (ots) - Dank aufmerksamen Zeugen ging ein 30 Jahre alter Mann den Beamten des Polizeireviers Offenburg im Verlauf des Mittwochs gleich zweimal ins Netz. Der Tatverdächtige wurde zunächst gegen 11.30 Uhr am Schillerplatz dabei beobachtet, wie er ein dort abgestelltes Fahrrad entwendete. Durch eine unmittelbar ausgerückte Streifenbesatzung konnte das Velo sichergestellt und der 30-Jährige einer Kontrolle ...

    mehr
