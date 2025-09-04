POL-OG: Gutach - Tödlicher Arbeitsunfall
Gutach (ots)
Zu einem tragischen Arbeitsunfall kam es am Mittwochmorgen in einer metallverarbeitenden Firma in Gutach. Ein 55-jähriger Mann wurde bei Arbeiten an einer Poliermaschine so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Arbeitsstelle verstarb. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen ist kein Fremdverschulden erkennbar. /vo
